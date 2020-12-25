Жители России, привитые от коронавирусной инфекции, могут стать донорами антиковидной плазмы, которую используют для лечения зараженных COVID-19 пациентов. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава разработавшего вакцину от коронавируса центра Гамалеи Александр Гинцбург.- Разумеется, привиты граждане могут стать донорами плазмы, однако предварительно надо проверить количество антител, поскольку мы знаем, что он уменьшается со временем, - объяснил учёный.Напомним, что переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции считается одним из наиболее эффективных методов лечения COVID-19 при отсутствии вакцины. Такое способ лечения широко используют в Штатах, Германии, Китае и других государствах. Несмотря на это, ученые предупреждают, что иногда при полиорганной недостаточности переливание плазмы для лечения коронавируса может приводить к обострению заболевания.