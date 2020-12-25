На территории России за девять месяцев текущего года зарегистрировано почти на 138 тысяч браков меньше, чем за такой же период прошлого года. В 2019 году количество зарегистрированных бракосочетаний составляло 719 тысяч. Об этом свидетельствуют данные российского Минюста, которые приводит издание RT.В период с января по октябрь этого года в стране зарегистрировали только 581 тысячу браков. Отмечается также, что число разводов за этот период снизилось на 57 тысяч до отметки в 401 тысячу.- За девять месяцев уходящего года по состоянию на 1 октября в России были составлены 581 320 записей актов о заключении брака. Число актов о расторжении брака - 401 339, - говорится в материале.Напомним, ранее Национальный родительский комитет предложил увеличить срок, который полагается на примирение супругов, решившихся на развод. Эксперты убеждены, что ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции способствует развалу семей, поскольку многие решатся на разрыв сгоряча, а потом не успеют примириться в короткий срок.