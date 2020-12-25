Введение акциза для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников поможет предоставить работу и достойную зарплату гражданам России. Такую меры для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике предложил ввести вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.- Есть большое желание немного подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы организации начинали платить за иностранную рабочую силу. Если они хотят привлечь кого-то из-за рубежа, то пусть платят акциз. А не захотят платить акциз, пусть привлекают наших сотрудников. Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам России, - подчеркнул Юрий Трутнев в интервью РБК в пятницу, 25 декабря.Вице-премьер отметил, что данная мера, в случае ее одобрения со стороны главы правительства Михаила Мишустина и президента России Владимира Путина, не коснется уже существующих проектов, поскольку в стране есть закон о «дедушкиной» оговорке, который не позволит ухудшить имеющиеся условия.Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе отметила также, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции объем иностранных инвестиций в Дальний Восток сократился почти на треть.Как ранее сообщал сайт Kp.ru, в МВД России считают, что пандемия может изменить рынок труда. Так, стоимость рабочей силы выросла в 2,5 раза. Если Россия не откроет границы для мигрантов во второй половине следующего года, то миграционный рынок может измениться навсегда: придется платить больше и чаще коренному населению государства.