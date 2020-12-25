Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору фейерверков на Новые год. Они посоветовали покупать пиротехнику только в специализированных магазинах в упаковке без повреждений, говорится в сообщении организации в пятницу, 25 декабря.Эксперты отметили, что на пиротехнике обязательно должен быть сертификат или декларация соответствия. Следует обратить особое внимание на целостность тары: если на упаковке имеются следы повреждения или намокания, от покупки следует отказаться.При покупке фейерверков необходимо соблюдать меры предосторожности по инструкции. Перед использованием надо убедиться в безопасном радиусе, не доверять запуск детям, и конечно, не направлять пиротехнику в людей или дома.- Категорически запрещается применение пиротехники с истекшим сроком годности, без инструкции по эксплуатации и сертификата, - подчеркивает Роскачество.По своем назначению и условиям применения пиротехника делится два вида: изделия бытового назначения и технического. К первой относятся все фейерверки, которые находятся в свободной продаже, и обращение с которой не требует специальных знаний. А вот для использования изделий второй группы требует соответствующая квалификация и аттестат.По степени опасности пиротехнические изделия делят на пять классов: наиболее безопасными считаются фейерверки первого класса. К ним относят фонтаны холодного огня, хлопушки и бенгальские огни. К пиротехники наиболее опасного класса относятся салютные батареи, а четвертого и пятого классов разрешено запускать только специалистам, имеющим соответствующую лицензию.Ранее эксперты рассказали, как выбрать детям сладкий подарок на Новый год, чтобы он был не только вкусным, но и полезным. В первую очередь, надо обратить внимание на срок годности сладостей и отдавать предпочтение конфетам на фруктовой основе.