В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, дома у него нашли материалы для создания бомбы, сообщает в пятницу, 25 декабря ФСБ России.Правоохранители уже задержали преступника и возбудили против него уголовное дело о подготовке террористического акта.- Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в городе Тамбове. Был задержан причастный к подготовке данного преступления россиянин 2003 года рождения, - говорится в сообщении правоохранительного органа.На съемной квартире подростка сотрудники ФСБ нашли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, 17-летний юноша собирал взрывное устройство по инструкциям, которые нашел в интернете. Там же он нашел советы о том, где лучше взорвать бомбу.Пока что спецслужба не раскрывает мотивы и другие детали данного инцидента. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.В пресс-службе российского Следственного комитета добавили, что задержанный молодой преступник - учащийся колледжа. По версии следователей, он является сторонником деструктивных субкультур, а теракт хотел устроит в одном из зданий Тамбова с помощью самодельной взрывчатки.Накануне Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Московском регионе, обнаружив и обезвредив ячейку террористов. Оперативники смогли задержать одного из боевиков - гражданина одной из стран Центральной Азии.