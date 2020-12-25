Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила развитие технологий на территории России. Уже в 2021 году в стране появятся новые дроны, сотня автономных судов, а также электричество нового поколения. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.Он отметил, что, несмотря на некоторые логистические проблемы, проекты Национальной технологической инициативы в 2020 года развивались в соответствии с планом, а проекты в области медицины и здравоохранения – быстрее, чем планировали специалисты.- Эпидемия подтвердила наши ставки, практически все проекты сегодня становятся реальностью: системы беспилотников, рой дронов, цифровая персонализированная медицина, электричество нового поколения и прочее. Пять лет назад это казалось фантастикой. Пандемия существенным образом приблизила наступление 2035 года, - отметил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.Он также сообщил, что по итогам уходящего года НТИ проводит конкурс и премию «Технологический прорыв 2020», в рамках которого РФ станет первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники.