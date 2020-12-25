Самолёт Лейпциг-Москва идёт на экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота.Напомним, рейс не смог сесть в аэропорту \\"Шереметьево\\", совершил вокруг него несколько кругов, и улетел в Нижний Новгород, чтобы совершить посадку на запасном аэродроме.Самолёт должен был прилететь в Москву в 9:57. Из Лейпцига он вылетел в 4:44.Сегодня, 25 декабря, в Москве задержали или отменили уже более 30 рейсов. Как сообщал сайт KP.ru, столицу сегодня накрыл снегопад. К 10 утра пробки достигли уже шести баллов.