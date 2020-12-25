Российский Совет Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрил закон, который запрещает иностранное финансирование массовых мероприятий на территории страны, а также обязывает организаторов отчитываться об источниках финансирования таких акций. К таким мероприятиям относятся в том числе митинги и демонстрации.Напомним, ранее данные закон приняли депутаты Государственной думы для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичных мероприятий. Закон предполагает, что митинги в России не смогут финансировать иностранные государства и компаний, международные организации и движения, а также лица, которые не являются гражданами РФ или не достигли возраста 16 лет. Кроме того, документ запрещает анонимное финансирование публичных акций. Запрет будет распространяться и на физлиц и НКО, которые получили статус иноагентов.В данном нормативном акте также определен порядок сбора денег для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. Закон, одобренный Совфедом, обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства, а после отчитываться о проведении акции.Ранее российские сенаторы также одобрили документ о наказании чиновников за хамство и об ответственности юридических лиц за клевету.