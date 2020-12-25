Ситуация с безработицей на территории России поступенно стабилизируется, однако в настоящее время она по-прежнему остается напряженной. Восстановление занятости в стране будет одним из основных приоритетных направлений экономической политики в наступающем 2021 году. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время своего выступления в Совете Федерации.- Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В прошлом месяце уровень безработицы составил 6,1 процента при максимуме в 6,4 процента в августе этого года. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица, однако обстановка остается, конечно, напряженной, - отметил глава министерства.Как сообщал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин ранее назвал безработицу и рост бедности главным риском для мира, в том числе и для России, в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса из-за нее. Президент страны подчеркнул, что кризисные процессы необходимо использовать для изменения траектории глобального развития.