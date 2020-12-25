Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания 17-летнего подростка в Тамбове, который готовился к проведению теракта в одном из зданий города.На кадрах видно, что сотрудники ФСБ проводят обыск в квартире молодого человека, пока тот лежит на полу. В комнате подростка нашли химические вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Подростка задержали. Следствие считает, что он входил в состав деструктивных структур и собирался устроить взрыв в одном из зданий Тамбова.