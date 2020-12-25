Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал позвонить российского президенту Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в «нормандском формате» на уровне советников. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 25 декабря, в интервью изданию «Фокус».- В случае, если продолжится задержка со встречей советников, то я буду обязательно общаться с Путиным. Как глава Украины я обязан решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен ему позвонить. Обычно не звоню, потому что нет предмета для разговора, - заявил Владимир Зеленский.Президент Украины отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой не только урегулирование в Донбассе, поскольку есть множество вопросов, которые не выносятся в «нормандский формат», например, вопрос про Крым.Владимир Зеленский также напомнил, что встреча советников должна была состояться в декабре, но пока что этого не произошло из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавирусной инфекции.Ранее украинский лидер отметил, что Незалежная не может выйти из минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку они привязаны к санкциям против России.