Совет Федерации одобрил в пятницу, 25 декабря, на последнем заседании осенней сессии закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Им также может грозить дисквалификация на один или два года.Государственные и муниципальные служащие заплатят за оскорбление штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф за повторное такое нарушение составит от 100 до 150 тысяч. Помимо этого, чиновников будут отстранять от работы на год за первый инцидент с хамством и на два года за повторное нарушение.Теперь закон должен подписать президент.Совфед также принял закон о наказании за оскорбление, клевету, хамство, в том числе для чиновников. Закон вступит в силу через 15 дней после опубликования. Он предполагает наказание за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. За оскорбление в СМИ предусмотрены повышенные санкции.