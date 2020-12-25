В России за минувшие сутки выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее были зафиксированы рекордные 29 935 новых заражённых. Сегодня, 25 декабря, заболевшие коронавирусом есть во всех регионах России. У 15,7% из них не было никаких симптомов болезни. Общее число зарегистрированных случаев заражения в России достигло 2,99 миллиона.Больше всего положительных тестов на COVID-19 получили жители Москвы - 7 315 человек, жители Санкт-Петербурга - 3 715 человек и жители Московской области. Там коронавирусом заболели ещё 1 576 человек. Вчера, 24 декабря, рекордное число заражений выявили также в Москве - 8 203 случая.В России из-за заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний умерли 563 человека. За всё время эпидемии умерли 53,6 тысячи пациентов.Число выздоровевших увеличилось на 27 397 человек, достигнув 2 398 254 человека.