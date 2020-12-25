В Росстате вычислили, где живут самые пьющие мужчины. В основу вычислений специалисты взяли данные о продажах алкоголя в субъекте страны и сведения о мужском населении. Получились объемы, которые в среднем приходятся на каждого мужчину в пересчете на этанол. Если показатель превышает 168 граммов в неделю, то регион попадает в список.Регионы, где самые пьющие мужчины:Чукотский автономный округ + 22,6%,Архангельская область + 16,3%,Хабаровский край + 14,6%,Еврейская автономная область + 14%,Новгородская область + 14%.Регионы, где пьют меньше всего:Чечня - 0%,Дагестан - 0,5%,Северная Осетия - 0,9%Республика Тыва - 1,2%,Ханты-Мансийский АО - 1,2%,Севастополь - 1,2%.В исследовании отмечено, что в целом по стране число мужчин, пьющих алкоголь сверх нормы, составляет 75,3%. Среди женщин таких четверть.Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объясняет такую разницу между мужчинами и женщинами тем, что последние более ответственны, занимаются воспитанием детей и не позволяют себе злоупотреблять алкоголем.К тому же, женщины могут выплеснуть все, что накопилось «просто так», в силу своей эмоциональности. А вот мужчинам сложнее, так что алкоголь в какой-то степени служит катализатором.-Мальчишки начинают пить в подростковом возрасте, чтобы показать себя взрослым. Девочки любят плохишей, хулиганов, а не отличников — тоже одна из причин. В обществе не сильно осуждается мужской алкоголизм, а отличие от женского, это тоже является сдерживающим фактором для женщин. Получается, у мужчин больше «оснований» для употребления спиртного, поэтому они попадают в статистическую выборку, —отметил Денисов-Мельников в беседе с NEWS.ru.Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января, сообщает RT.