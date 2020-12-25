Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которые запрещает изымать домашних животных за долги у их владельцев. Об этом говорится в проекте отзыва в пятницу, 25 декабря.Данный документ внесли в Государственную думу страны в сентябре текущего года руководители комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии Владимир Бурматов.Изменения закон вносит в Гражданский процессуальный кодекс России. Владимир Бурматов объяснял ранее, что в список животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные, например, племенной, молочный и рабочий скот, домашняя птица и пчелы, а также необходимые для их содержания корма, пишет РИА Новости.Принятым два года назад законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не вещью, а живым существом, которое испытывает весь спектр эмоций, в том числе боль и страдания. Кроме того, организации, которые ранее изымали животных, часто не обладают требуемыми условиями для их содержания. Из-за этого питомцы могут погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.