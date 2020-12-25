Предстоящие новогодние нерабочие дни в России не станут сокращать из-за выходного, который выпадает на 31 декабря. В следующем году соответствующее решение будет принимать правительство страны. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в текущем году точно невозможен, но в дальнейшем кабинет министров может рассмотреть и такой вариант. Там власти будут рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. Будет ли это компенсироваться или нет, - сейчас каких-то позиций на этот счет нет, - объяснил пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами.Как сообщал сайт kp.ru, в наступающем 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и только одна длинная. Перенос выходных будет связан с празднованием 23 февраля, Международного женского дня 8 марта, Дня России и Дня народного единства. Единственная в следующем году шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля.