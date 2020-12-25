Прокурор попросил приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к ограничению свободы на один год и десять месяцев за избиение арбитра. Заседание суда проходит сегодня, 25 декабря, сообщает издание \\"Спорт Экспресс\\".Избитый Широковым арбитр Никита Данченков 18 декабря подал гражданский иск на полмиллиона рублей. Его адвокат Александр Островский сообщил, что иск был частично удовлетворён.Напомним, 10 августа, бывший футболист сборной России Роман Широков напал на арбитра Данченкова за то, что тот показал Широкову красную карточку за брань во время любительского матча на стадионе академии \\"Спартака\\", сообщал ранее сайт KP.ruШироков на следующий день извинился перед Данченковым, организаторами турнира, партнёрами по команде и зрителями, но Данченков уже подал заявление в полицию, и в сентябре в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье \\"Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений\\".