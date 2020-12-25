Российские тесты для диагностики коронавирусной инфекции выявляют любые существующие штаммы заболевания. При это анализ на новые штаммы COVID-19 может быть готов через неделю, такой тест разрабатывает Роспотребнадзор, сообщила в пятницу, 25 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».- Пока что нет тестов, которые могли бы дифференцировать вирус именно с мутациями, хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. При этом наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте, - объяснила Анна Попова.Глава Роспотребнадзора отметила, что проверка тест-систем продолжается, так как в России их зарегистрировано достаточно большое количество.Напомним, недавно ученые из Великобритании нашли на территории королевства новую мутацию коронавирусной инфекции, которая, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного COVID-19. Пока что нет данных о том, как мутация влияет на летальность заболевания или его тяжесть.Как сообщал сайт Kp.ru, глава РФПИ накануне заявил, что отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации инфекции, которую нашли в Европе.