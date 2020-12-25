Жителям Приамурья стали доступны самые современные методы диагностики: благодаря новому оборудованию Амурский онкологический диспансер теперь оснащен не хуже ведущих столичных клиник. На его переоборудование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году было выделено более 295 млн. рублей. Новую технику осмотрел глава региона Василий Орлов. По словам губернатора, очень важно диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях и создавать условия для того, чтобы пациенты получали всю необходимую медицинскую помощь в Амурской области, не обращаясь в Москву или другие регионы.- Большую помощь региону оказывает федеральный центр - ощутимая доля финансирования поступает по национальному проекту. Благодаря такой поддержке мы оснащаем диспансер самым современным специализированным оборудованием. Нам важно выявлять заболевания на ранних стадиях, чтобы эффективно с ними бороться, - подчеркнул Василий Орлов. - Создавая необходимую медицинскую инфраструктуру и развивая самые современные технологии, делаем специализированную помощь доступнее не только для амурчан, но и для дальневосточников. Теперь пациенты смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь на месте, не уезжая далеко от дома. Сокращается время постановки диагноза и проведения планирования для получения радиологического лечения, сокращается время нахождения пациента на койке. Пациенты меньше лежат, быстрее начинают получать лечение.Врачи онкодиспансера продемонстрировали главе региона магнитно-резонансный томограф мощностью магнитного поля 1,5Т. В России таких томографов всего три: они позволяют делать биопсию молочных желёз под магнитно-резонансным контролем.- В первую очередь, это те образования, которые очень маленького размера и нет других способов их визуализации. Ранее для таких биопсий наши пациенты были вынуждены выезжать в московские клиники Герцена или Блохина, - рассказал главврач онкодиспансера Алексей Побережский. - МРТ в онкологическом диспансере не было никогда. Томограф позволит выявлять заболевания на более ранних стадиях, чем это позволяют другие методы диагностики.По словам главы регионального Минздрава Светланы Леонтьевой, по рентгенологии онкоцентр сейчас укомплектован на 100%. Для того, чтобы работать на новом оборудовании, медицинский персонал онкоцентра прошел дополнительное обучение в Москве и в Амурском медицинском государственном университете.Еще одно важное приобретение для онкодиспансера - комбинированный однофотонный эмиссионный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ). Новая модель аппарата фирмы Siemens только недавно начала поступать в ведущие онкоклиники Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь такой томограф есть и в Амурской области.- В этом году мы приобрели для переоснащения и дооснащения Амурского областного онкологического диспансера 12 единиц оборудования, - рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. - В том числе две единицы большого оборудования – это МРТ и ОФЭКТ/КТ, которые позволят увеличить количество проводимых диагностических исследований для раннего выявления онкологии, своевременного назначения лечения, определения тактики ведения пациентов с образованием. Мы обслуживаем по радиологии пациентов из Амурской области, Еврейской автономной области и юга Саха (Якутии).