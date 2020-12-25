Суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления. Такой приговор в пятницу, 25 декабря, вынес Подольский городской суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.- По совокупности преступлений Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - огласила решение судья Татьяна Юферова.Кроме того, суд Подмосковья удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 миллиона рублей.При этом обвинение запрашивало для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и штраф на сумму в 50 миллионов рублей. Александру Шестуну вменялось взяточничество, мошенничество, отмывание преступных доходов, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 годы чиновник через доверенных лиц создал 47 компаний, которым раздавал земельные участки, обходя конкурсные процедуры, а также предоставлял этим фирмам бюджетные кредиты по минимальной ставке.Сам экс-глава Серпуховского района Подмосковья свою вину не признает. Он уверяет, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.Других фигурантов данного уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов – в настоящее время объявили в международный розыск.