Льготную ипотеку на новостройки под 6,5 процента после июля следующего года могут продлить в некоторых регионах России. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил в ходе беседы с журналистами вице-премьер страны Марат Хуснуллин.- Мы осознаем, что программу необходимо продлить, однако в каком виде, пока что неизвестно. Детали доработаем. Может быть, продлить в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей по строительству нового жилья, - сообщил он.Вице-премьер отметил, что на возможность продления программы льготного ипотечного кредитования влияет множество факторов, в том числе уровень доходов жителей страны. Так, власти будут принимать серьезные меры, если рост доходов населения будет падать, подчеркнул Марат Хуснуллин.Он добавил, что ипотека тоже повлияла на рост цен, в основном на территории российской столицы, где у населения больше средств для покупки жилья. Кроме того, граждане инвестировали в покупку жилья деньги, которые до этого держали на вкладах, после снижения Центробанков ключевой ставки.Накануне российский президент Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Президент отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5 процента в стране работает хорошо, однако, если цены на жилье будут расти, то все усилия в данном направлении сведутся к нулю.