Главными причинами роста цен на продукты в России стали снижение урожая, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.Он также напомнил, что ради стабилизации цен Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, торговые сети и производители подписали соглашения, также в России ввели экспортные пошлины на некоторые продовольственные товары и запустили меры поддержки для производителей сельхозпродукции.- Сегодня вы рассматриваете законопроект, который даёт правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают, - заявил Решетников во время правительственного часа в Совете Федерации.