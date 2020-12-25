Последние два дня 2020 года будут выходными для всех сотрудников Вооружённых сил России, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Вместо этого военные выйдут на службу в субботу 26 декабря и также в субботу 16 января.- Мной принято решение предоставить личному составу Вооружённых сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января, - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.Министр объяснил своё решение тем, что уходящий тяжёлый год не один раз проверил российских военных на стойкость и ставил перед ними серьёзные вызовы.