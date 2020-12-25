Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что считает российского президента Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово.Накануне на ежегодной большой пресс-конференции лидер России назвал своего турецкого коллегу человеком, «который держит свое слово», несмотря на то что взгляды политиков не сходятся по некоторым вопросам.- На самом деле, эти слова описывают и самого Владимира Путина. Познакомившись с ним, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек, который также держит свое слово, - отметил Тайип Эрдоган в ходе беседы с журналистами после пятничной молитвы 25 декабря.Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что его турецкий коллега идёт до конца, если считает что-то выгодным для своего государства. Говоря о том, кто из иностранных коллег ему приятен или неприятен, президент России заявил, что для него нет удобных и неудобных лидеров других стран.