В 2021 году ЕГЭ в России пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на сайте ведомства.Выпускники школ, которые не планируют поступать в институт, сдадут вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку.- Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля, - заявил глава Минпросвещения.Сайт KP.ru также сообщил, что в 2021 году девятиклассники получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, а сдавать остальные предметы по выбору не будут.