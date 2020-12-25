На прошлой неделе народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева попала в больницу с коронавирусом. Сейчас ей уже намного лучше, актриса восстанавливается.Об этом рассказал директор театра Тамара Михайлова РИА «Новостям».«Ирина Вадимовна чувствует себя хорошо и сейчас восстанавливается после перенесенного коронавируса. Что касается спектаклей с ее участием: \\"Всегда зовите Долли!\\" и \\"На всякого мудреца довольно простоты\\" - их пришлось отменить», - сказала она.Еще один спектакль с участием 71-летней Муравьевой - «Восемь любящих женщин» - отменять не стали – там есть второй состав, уточнили в театре.Актриса за свою карьеру сыграла сотни ролей в театре и кино. Самые известные фильмы с ее участием – «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» и прочие.Информация о коронавирусе у Ирины Муравьевой появилась днем 22 декабря. В больницу она попала еще 19-го, а до того в течение недели лечилась дома, хотя у нее была высокая температура, головная боль и кашель.