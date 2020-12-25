В 2021 досрочный ЕГЭ будет отменён, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.Досрочного экзамена не будет также и для девятиклассников. Они получат аттестаты об основном общем образовании после сдачи основных предметов: русского языка и математики. Экзамены по выбору для них отменены на 2021 год.- Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов, - приводит слова Кравцова пресс-служба на сайте Минпосвещения.Ранее сайт KP.ru сообщил, что ЕГЭ пройдёт в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники, которые не планируют после выпускного поступать в вузы, должны будут сдать только государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку.