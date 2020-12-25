Все граждане, прибывающие в Россию из Британии и Северной Ирландии, обязаны проходить двухнедельный карантин. В течение 14 дней они должны соблюдать самоизоляцию у себя дома. Соответствующий документ опубликовал Роспотребнадзор. Требование вступает в силу с 26 декабря.Всему виной новый штамм коронавируса, который обнаружили в Британии. По утверждению местных медиков, эта мутация на 71% заразнее, чем обычно. Следовательно, и распространяется инфекция гораздо быстрее. Вскоре после этого многие страны объявили о закрытии границ с Британией. Среди них Колумбия, Чехия, Хорватия и Финляндия.Прервала авиасообщение и Россия. Полеты прекратились во вторник, 22 декабря. Изначально Оперштаб объявил, что ограничения будут действовать неделю. А все дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.Тем временем в самой Британии, в частности в Лондоне, ввели жесткие коронавирусные ограничения. Узнав об этом, жители массово хлынули из столицы.