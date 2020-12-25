Специалисты Лондонского университета королевы Марии в Великобритании доказали наличие длительного иммунитета у переболевших коронавирусом в мягкой или скрытой форме. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.Учёные провели анализ на наличие антител и Т-лимфоцитов образцов крови 136 медработников, которые с марта 2020 года перенесли COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме. 89% из них сохранили антитела и через четыре-пять месяцев после заражения, а у большинства из них остались и Т-клетки, предназначенные для различных частей вируса. Их содержание было выше у испытуемых с обычными симптомами коронавируса, а высокий титр антител обнаружили у 66% всех принявших участие в исследовании медработников.