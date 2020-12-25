Новые мутации коронавируса не делают российские вакцины менее эффективными. Препараты, разработанные в РФ, отлично защищают от новых штаммов, в том числе «британского» и южноафриканского. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.«Мы посмотрели на конструкции вакцин, которые сегодня есть в Российской Федерации, и абсолютно точно увидели, что эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим», - сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».В данный момент в РФ зарегистрированы две вакцины – центра Гамалеи «Спутник V» и разработанный центром «Вектор» препарат. Роспотребнадзор сообщил, что в ближайшее временя ожидается регистрация третьей вакцины от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.Попова добавила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус. Эти знания пришли путем большого труда, но они вселяют оптимизм, сказала она.Информация о «британском» штамме коронавируса, который на 50-70% заразнее своих предшественников, появилась 14 декабря 2020 года. О появлении мутанта сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.Позднее стало известно, что примерно такой же агрессивный штамм появился в ЮАР – из-за него в стране резко началась вторая волна пандемии. 24 декабря власти Нигерии сообщили, что также нашли в пробах пациентов новый штамм, но он отличался от британского и южноафриканского.