Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, чтобы 2023 год объявить Годом математики.«Рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года математики», - цитирует сайт Кремля поручение главы государства по итогам заседания попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех».Правительство должно представить доклад на эту тему до 15 апреля следующего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.2021 год станет Годом науки и технологий. Оргкомитет возглавят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко. Глава государства поручил кабмину разработать план событий в рамках Года науки и технологий.2022 год объявлен Годом народного искусства. «Важно хорошо и содержательно наполнить программу года, учесть особенности каждого региона». Об этом стало известно еще в ноябре 2019 года.2020 год, согласно указу президента, был годом памяти и славы. Это обусловлено 75-летием победы в Великой Отечественной войне.