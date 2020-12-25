Бывшего игрока сборной России по футболу приговорили к 100 часам обязательных общественных работ и штрафу в размере 100 тысяч рублей за избиение на арбитра в августе 2020 года, сообщает ТАСС.Сайт KP.ru сообщал, что прокурор запрашивал для Широкова наказание в виде одного года и десяти месяцев заключения, а арбитр Никита Данченков подавал иск об уплате полумиллиона рублей компенсации.Напомним, Широков напал на футбольного судью Никиту Данченкова 10 августа во время любительского матча на стадионе академии \\"Спартака\\" из-за того, что Данченков показал ему красную карточку за брань на поле.Данченков написал заявление в полицию, и в сентябре в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье \\"Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений\\".