Рейтинги самых высокооплачиваемых работ уже давно заполонили интернет. Теперь эксперты пошли еще дальше и назвали три профессии, которые позволят стать миллионером до выхода на пенсию. Выбор оказался не самым очевидным.Специалисты советуют россиянам присмотреться к таким профессиям, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер. В этих сферах можно заработать от 1,4 миллиона рублей за год. К такому выводу пришли исследователи Института прогрессивного образования.- Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции, - подчеркнула директор Института Анна Маркс, чьи слова приводит РБК.В список попали и некоторые необычные профессии. Например, киберспортсмен и стример. В среднем они зарабатывают около 894 тысяч рублей в год. Также среди прибыльных специальностей оказались прораб (от 828 тыс. до 3 млн руб. в год), косметолог (от 817 тыс. до 4,4 млн руб. в год), продюсер блогов (от 942 тыс. до 3 млн руб. в год) и няня-гувернантка (от 1,1 млн до 3,6 млн руб. в год).