В течение нескольких месяцев заразиться коронавирусом дважды очень сложно, в мире известно лишь несколько таких случаев. Об этом заявил известные телеведущий доктор Александр Мясников в своем telegram-канале.«Возможно ли повторное инфицирование новым коронавирусом? Заболеть повторно по истечении всего нескольких месяцев маловероятно. Мы знаем единичные подтвержденные случаи», - написал он.Он подчеркнул, что, если человек выздоровел, получил отрицательный ПЦР, а потом снова сдал тест и получил положительный результат – это еще не значит, что он заболел повторно. Дело в том, что тесты – это сложный механизм. Иногда они показывают положительный результат месяцы, при этом люди не болеют и не могут никого заразить.Медик объяснил, что «при 40% ложноотрицательных тестов сложно делать выводы о реинфекции».Ранее, выступая в эфире радио «Комсомослькая правда», Мясников заявил, что «сегодня от борьбы с ковидом во всем мире страдает и гибнет куда больше людей, чем от ковида». Среди причин повышенной смертности он назвал «голодные смерти», СПИД, самоубийства и всплеск хронических заболеваний.