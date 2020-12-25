Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае наступления России со стороны Крыма мобилизует всё население Украины: и мужчин, и женщин. Он также отметил в интервью журналу \\"Фокус\\", что подобная гипотетическая ситуация ужасна, и он \\"даже не хочет её представлять\\".- Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, - добавил украинский президент.Ранее сайт KP.ru также сообщал, что в том же интервью Владимир Зеленский заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент отметил, что соглашения привязаны к санкциям против России. При этом он добавил, что сам бы вышел из них.