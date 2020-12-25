На 6,8% подорожал за год традиционный для большинства российских семей салат оливье. Два килограмма по классическому советскому рецепту обойдутся россиянам в 348 рублей (против 326 рублей в прошлом году), рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Она вместе с главой телеканала RTVI Сергеем Шнуровым приготовила салат и обсудила экономические итоги года. Программу опубликуют в понедельник, 28 декабря.«Стоимость ингредиентов для двух килограммов советского оливье выросла за год с 326 рублей до 348 рублей, то есть на 6,8%», - сообщила Набиуллина.Больше всего подорожал картофель – более 20%. Вообще салат обогнал инфляцию, которая, по прогнозу регулятора, будет около 4,9%.Росстат ежегодно публикует перед Новым годом динамику стоимости ингредиентов для салата, но в этом года «Индекса оливье» пока не было.Глава ЦБ рассказала, что обожает оливье – это ее любимое новогоднее блюдо. Ей также нравится сельдь под шубой, но она признала, что не всегда хорошо ее удается приготовить.