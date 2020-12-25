Журнал Forbes опубликовал список самых разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров. Первое место в рейтинге занял сенатор Сулейман Керимов, чьей семье принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании \\"Полюс\\" и международный аэропорт \\"Махачкала\\". Состояние Керимовых увеличилось в 2020 году более чем на 100% благодаря росту цен на золото. Теперь оно составляет 20,9 миллиарда долларов. По оценке Forbes, Керимов за 2020 год увеличил свое состояние на 11,555 миллиарда долларов.Второе место в рейтинге занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. За 2020 год он разбогател на 5,413 миллиарда долларов. Его состояние достигло 26,19 миллиарда долларов.В первую тройку также вошёл совладелец USM Holdings Алишер Усманов с состоянием в 16,182 миллиарда долларов, которое за 2020 год выросло на 3,636 миллиарда.Остальные место в топ-10 заняли глава \\"Норильского никеля\\" Владимир Потанин, совладелец \\"Северстали\\" и \\"Ленты\\" Алексей Мордашов, семья Андрея Скоча, обладающие долей в USM Holdings, владелец \\"Магнитогорского металлургического комбината\\" Виктор Рашников, Роман Абрамович, инвестор Леонид Богуславский и владелец холдинга Фармстандарт Виктор Харитонин.Издание также отметило, что больше всего в этом году увеличили своё состояние бизнесмены традиционных секторов экономики, как металлургия.