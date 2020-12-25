Умер Олег Кравченко, замглавы МИД Белоруссии. Он в июле был назначен послом республики в США. О причинах смерти в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики не сообщили. О его смерти сообщили в пятницу, 25 декабря.«Олег Иванович Кравченко сегодня скоропостижно скончался», - отметили в МИД страны.Кравченко был отличным дипломатом с безукоризненным авторитетом как среди коллег, так и у зарубежных партнеров. МИД сообщил, что посол «внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений».Он работал в дипведомстве 25 лет – с 1994 года, когда занял пост атташе. Уже через пять лет его назначили советником посольства Белоруссии в Швеции. В 2003 году перешел в отдел управления гумсотрудничества и прав человека МИД, затем продолжил карьеру в посольстве Белоруссии в США.23 декабря на отдыхе в Танзании умер российский миллиардер Игорь Сосин. По сообщениям СМИ, предварительно, причиной стали проблемы с сердцем. Родные нашли его утром, вызвали скорую, которая констатировала смерть.