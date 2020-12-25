На этой неделе в эфир вышел фильм «Зажигать сердца» про Саяногорск. Это история о том, как за последние 25 лет преобразился город металлургов, как, справившись с разрухой и бандитизмом, он превратился в комфортный и современный центр.Фильм основан на рассказах местных жителей, которые помнят, каким был Саяногорск в 90-е годы XX века. Жители города уверены, что именно благодаря деятельности бизнесмена Олега Дерипаски и работе его компании Саяногорск смог стать удобным и приятным для жизни.Словосочетание «градообразующее предприятие» в случае Саяногорска имеет самое прямое значение. Сам город строился вместе с алюминиевым заводом еще в советское время, однако после распада СССР предприятие не только не прекратило деятельность, но и преобразилось к лучшему, прошло целый ряд технических модернизаций и теперь считается одним из самых современных и лучших в мире производств такого профиля.Оказалось, что саяногорцы хорошо знают и помнят свою историю, любят свой город. Это видно также из комментариев пользователей соцсетей, которые горожане оставили после просмотра фильма.«Жила в Саяногорске 8 лет и с особой теплотой вспоминаю эти годы! Там навсегда осталась часть моей души! Прекрасный городок, очень добрые люди! Пусть все будет хорошо у города и его жителей! Люблю тебя, Саяногорск!», - написала пользователь Елена Красовицкая (Оськина).«Президент у нас и так замечательный. А вот хороший губернатор Хакасии нужен позарез. И вот тут, думаю, Олег Дерипаска справился бы лучше, чем кто-то другой. Обстановку в республике он хорошо знает. Привел к процветанию Саяногорск, приведет к успеху и Хакасию», - добавила комментарий Ярослава Калугина.