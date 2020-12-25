В центре американского города Нэшвилл (штат Теннеси) взорвался автомобиль. Три человека доставлены в больницу, сообщили спасатели. В полиции назвали произошедшее «преднамеренным актом».Ни один из пострадавших не получил серьезных ранений, сообщило агентство Reuters.«Взрыв был значительным, как вы можете видеть… Департамент полиции, его федеральные партнеры, включая ФБР, проводят крупномасштабное расследование», - сообщил официальный представитель полиции Нэшвилла Дон Аарон.Взрыв произошел около 6:30 утра (15:30 мск), на место сразу выехала полиция и местные власти. Район был оцеплен, движение перекрыто. Разрушено несколько построек и обгорели стоявшие рядом машины.25 декабря в гаражном кооперативе в Иркутске взорвался автомобиль. Уже установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Машина полностью выгорела.