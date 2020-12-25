Каждый год в языке появляются все новые и новые слова, которые прочно закрепляются в языке. В этом году таких хоть отбавляй. Известный философ, культуролог и лингвист Михаил Эпштейн назвал самые популярные слова 2020 года.На первый взгляд, с ними все и так понятно, но некоторым специалист все же дал объяснение. Обнуление - обнулилась вся жизнь: культурная, социальная, общественная, закрылись театры, кино, рестораны, и это обнуление стало обобщающим символом, сущностью уходящего года. В топ-5 также вошли коронавирус, ковид, самоизоляция и удаленка.Ранее три главных слова 2020 года назвала представитель российского МИД Мария Захарова. Для нее это \\"вызов, воля, любовь\\". Говоря о планах на будущий год, Захарова отметила, что, в первую очередь, надо устранить негативные последствия, которые принес России, да и всему миру коронавирус.