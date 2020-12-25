Вечером в пятницу, 25 декабря, в Челябинске прошел первый день соревнований на чемпионате России по фигурному катанию для девушек. Они представляли свои короткие программы. Традиционно в этом виде программы наши дамы - лучшие в мире, поэтому предсказать, кто же станет первой - было крайне сложно.Все ждали, как проявит себя Александра Трусова. Подопечная Евгения Плющенко набрала 75,76 балла за свое выступление. Едва вылечившаяся от коронавируса Анна Щербакова была намного лучше - 80,31 балла. Камила Валиева, упавшая с тройного акселя, получила 79,99 балла. А у Дарьи Усачевой - 76,72 балла.Завершала выступления Елизавета Туктамышева. Она выходила на лед 17-й и могла единственной переставить порядок фигуристок в протоколе. Но не вышло - 73,56 балла из-за ошибок.И именно в таком порядке завершилась короткая программа у женщин на ЧР по фигурному катанию. Сначала идет трио девушек из \\"Хрустального\\" - Щербакова, Валиева, Усачева, потом Трусова и Туктамышева. Чемпионка России 2021 определится завтра, 26 декабря.