В Крыму планируют решить вопрос с водоснабжением с помощью строительства опреснителей. Первые устройства могут начать возводить уже в январе, отметил глава региона Сергей Аксенов. Подрядчик определен и обещает уложиться в 14-15 месяцев.Это заявление вызвало бурную реакцию на Украине. Глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что страна будет препятствовать реализации проектаРоссийский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич отметил, что позиция украинских властей: «Не съем, то понадкусываю».Заявления по срыву опреснения воды в Крыму не что иное, как политическая демагогия, заключает политик.- У киевских властей есть фетиш, заключающийся в том, чтобы показать свое моральное уродство. Но на какие-то конкретные вещи там не способны. Может на Украине и есть люди, предполагающие, что можно предпринять реальные шаги, но, все таки, здравомыслящих больше. Они понимают, что если Киев предпримет какие-то действия, то последствия для него будут колоссальные, - резюмировал Франц Клинцевич в беседе с ФАН.