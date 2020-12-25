Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, если на то будет воля народа страны.Он также пригласил политические силы Армении на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.\\"Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра . Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа\\", - написал он в Facebook.Если народ, напротив, поддержит его кандидатуру, премьер выразил готовность продолжить лидерство в Армении \\"в это трудное время\\".Политический кризис в Армении начался после подписания мирного соглашения лидерами Азербайджана и Армении, прекратившего боевые действия между закавказскими республиками в Нагорном Карабахе. По условиям перемирия под контроль Азербайджана перешли три района Нагорного Карабаха, в регион ввели российских миротворцев.