В России снова заговорили о том, что нужно запретить детское шампанское. Члены «Трезвой России» просят ввести табу на производство и продажу данного напитка, так как он приобщает подрастающее поколение к алкогольной культуре.С подобной инициативой глава «Трезвой России» Султан Хамзаев уже обратился в Минпромторг.- Так называемое детское шампанское не что иное, как реклама алкогольной продукции в детской среде. Родители покупают его машинально, не задумываясь о последствиях, просто обращая внимание на яркую бутылку и приучая своего ребенка, - отметил Хамзаев в разговоре с «360».При этом в магазинах детское шампанское продается на тех же полках, что и настоящий алкоголь.Однако врачи уверены, что инициатива никому не поможет, ведь пристрастие к спиртному развивается совсем по иным причинам.Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова отметила, что дети часто сидят за столом со взрослыми, пьют лимонад и даже чокаются со всеми на праздниках, изображая взрослых, но это не говорит об алкоголизме. Опасность могут представлять только те случаи, когда ребенку дают попробовать настоящий алкоголь.В свою очередь профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета, специалист в области лечения нарушений психики и поведения, связанных с употреблением алкоголя, Юрий Сиволап отметил, что очень многое в данном вопросе зависит от семьи. Именно социальная неустроенность является катализатором нездорового пристрастия к алкоголю, а не детское шампанское.- Если дома постоянно ссорятся, ребенок недолюблен, есть вечный конфликт – это повысит шанс развития тревожности и потребности в алкоголе, - заключил врач.Ранее эксперты проверили российское шампанское и назвали марки, которые точно порадуют покупателя, пишет ФАН.