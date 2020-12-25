Самая дорогая путевка, купленная россиянами на Новый год, была на Мальдивы. Но это не самое популярное направление у туристов на новогодние каникулы. В топ-4 вошли Россия, Абхазия, Турция и Танзания.«Наиболее востребованы на Новый год туры по России - это 65-70% продаж. Затем идут Абхазия - 15%, Турция - 10%, Танзания - 8%», - рассказал «Интерфаксу» туроператор «Интурист».По его данным, Мальдивы заинтересовали 7% туристов, а Куба и Объединенные Арабские Эмираты – по 5%.Сервис Travelata.ru рассказал о схожей статистике. У него на курорты России улетят 54% туристов, продажи путевок на внутренние направления выросли в 2020 году в 4,3 раза.Турция потеряла на новогодний период 15% спроса, но все равно заняла второе место в предпочтениях россиян с долей в 32%.В целом продажи туров в этом году значительно упали. Снижение составило 55%. На новогодний отдых россияне в среднем потратили на 30% меньше.