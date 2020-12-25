Качество обучения в автошколах предложили оценивать по шести параметрам. Об этом говорится в проекте постановления МВД, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Сейчас документ находится на стадии обсуждения, но планируется, что после проверки и оценки работы результаты будут публиковаться на сайте Госавтоинспекции.Оценивать работу автошкол будут по показателям аварийности. В том числе числу погибших в ДТП, которые совершили начинающие водители в пересчете на 10 тысяч окончивших автошколу.Еще один параметр – это количество пострадавших в ДТП с участием выпускников автошколы в пересчете на одну тысячу начинающих водителей, сообщает телеканал «360».Стоит отметить, что с 1 апреля 2021 года автошколы обяжут сообщать в ГИБДД состав групп, если информация не поступит в течении пяти дней, то обучающегося не допустят до экзаменов. Это делается для того, чтобы искоренить коррупцию.Еще одно нововведение, которое ждет автомобилистов в следующем году - это новые штрафы. Их введут за агрессивную езду, игру в \\"шашчки\\" на дороге и желании \\"проучить\\" обидчика, сообщает Пятый канал.