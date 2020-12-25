Школьники в столице после Нового года вернутся в классы. Это коснется учащихся 6-11 классов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Единственное условие: стабильная эпидемическая ситуация в городе.«В Москве 1–5-е классы учатся в очном формате, и мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, что если ситуация позволит, то 6–11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения», — заявил Кравцов в интервью телеканалу «Россия 1».Сейчас на карантине около 2% школ во всей России. В основном учебные заведения закрывают точечно из-за ситуации с коронавирусом в каждом отдельном районе. Остальные, особенно начальные классы, продолжают штатную работу.В октябре 2020 года, когда началась вторая волна пандемии в России, около 3% российских школ были на карантине. Всего в стране около 42 тысяч школ.Роспотребнадзор рассказал, как с 1 января будут учиться российские школьники. В указе прописаны основные правила - от удаленности школы до правил во время экзаменов.