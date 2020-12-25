«Зениту» придется оплатить четыре штрафа за матч со «Спартаком» на домашнем поле от 16 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) считает, что петербуржцы не сумели обеспечить безопасность зрителей на стадионе, и за это заплатят 100 тысяч рублей.Самый большой штраф прилетел за «неправомерное поведение» самих фанатов – 200 тысяч рублей. Массовые нарушения зрителей требований санрегламента обойдутся клубу в 50 тысяч, а за скандирование оскорбительных выражений с трибун «Зенит» выложит еще 60 тысяч. Итого – 410 тысяч рублей.Матч, который завершился победой хозяев со счетом 3:1, выйдет боком и «Спартаку». Его зрители тоже вели себя «неправомерно». Москвичи заплатят 100 тысяч.Во время игры болельщики обеих команд устроили стычку на трибунах. Причем до игры «Зенит» сообщил, что она пройдет при пустых трибунах. На стадион пустят только посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.