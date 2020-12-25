Семейный психолог Вячеслав Немцов дал совет россиянам, как не спустить все деньги за время новогодних каникул. Часто во время затяжных праздников люди не экономят средства и к выходу на работу обнаруживают, что до зарплаты приходится считать копейки. Чтобы такого не происходило, нужно следовать определенным правилам, тогда получится грамотно распределить бюджет.Сейчас все магазины предлагают скидки и акции. Нужно несколько раз подумать, прежде чем реально совершить покупку.Во избежание ненужных трат в новогодние праздники нужно составить список всего необходимого и не отклоняться от него.Стоит посчитать свой бюджет, учесть обязательные траты, которые предстоят в период до зарплаты и записать «свободные» деньги.После составить список всех необходимых покупок и тогда станет понятно, хватает у вас денег или нет. Не поддавайтесь эмоциональным порывам и строго следуйте списку трат.Чтобы избежать ненужных расходов, нельзя ходить в магазин навеселе или отдайте все деньги близким, если не уверены в себе.- Это касается «щедрых» людей, которые под действием алкоголя готовы к любым тратам. Можно заранее организовать копилку, из которой будет невозможно достать деньги. Но лучше все же, передать близким и попросить не возвращать вам средства ни в коем случае, - заключил Вячеслав Немцов в беседе с ФАН.Ранее в Федеральной службе по труду и занятости рассказали, что в 2021 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель. А в 2020 гоу неожиданно случился дополнительный день отдыха - во многих регионах 31 декабря сделали выходным с сохранением зарплаты, сообщает Пятый канал.